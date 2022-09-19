Донька Ольги Сумської Тоня Паперна, яка живе у Росії, після довгої мовчанки зробила посаду у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ольга Сумська - успішна українська актриса, яка майже 40 років радує своєю грою в театрі та кіно. Зірка має дві доньки - Тоню Паперну та Ганну Борисюк. Старша дочка давно поїхала до Росії, де вийшла заміж за місцевого актора, і там живе та будує кар'єру актриси. Після початку війни Тоня ніяк не прокоментувала війну в Україні та перестала щось публікувати у своєму блозі Інстаграм. Зірку лише раз помітили на червоній доріжці у Москві з її російським чоловіком.

А на початку вересня зірка опублікувала перший пост з початку війни. Тоня ніяк не прокоментувала публікацію та закрила коментарі.

А вже 16 вересня зірка зробила нову публікацію, де позувала топлес і теж ніяк не підписала фото. Але коментарі вирішила відкрити, залишивши нагоду писати тільки своїм друзям, але не будь-яким користувачам Інстаграм.



Нагадаємо, Сумська відповіла на претензії до її старшої доньки, яка мешкає в Москві.

А ще Politeka повідомляла, що 55-річна Ольга Сумська оновила зачіску і почала виглядати ще молодшою.

Також Politeka писала, що 55-річна Ольга Сумська оприлюднила рідкісні кадри із дочкою, яка живе не в Україні.