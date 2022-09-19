Дочь Ольги Сумской Тоня Паперная, которая живет в россии, после долгого молчания сделала пост в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - успешная украинская актриса, которая почти 40 лет радует своей игрой в театре и кино. У звезды есть две дочери - Тоня Паперная и Анна Борисюк. Старшая дочь давно уехала в россию, где вышла замуж за местного актера, и там живет и строит карьеру актрисы. После начала войны Тоня никак не прокомментировала войну в Украине и перестала что-либо публиковать в своем блоге Инстаграм. Звезду только раз заметили на красной дорожке в москве с ее российским мужем.

А в первых числах сентября звезда опубликовала первый пост с начала войны. Тоня никак не прокомментировала публикацию и закрыла комментарии.

А уже 16 сентября звезда сделала новую публикацию, где позировала топлес и тоже никак не подписала фото. Но комментарии решила открыть, оставив возможность писать только своим друзьям, но не любым пользователям Инстаграм.



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