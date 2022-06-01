Ольга Сумская эмоционально прокомментировала упреки в адрес своей старшей дочери, которая сейчас живет в Москве.

Как пишет Politeka.net, культовая украинская актриса откровенно ответила на слова возмущенных украинцев.

По случаю Международного дня защиты детей Сумская поделилась в своем Инстаграм трогательным постом, в котором показала своих дочерей. Как известно, их у нее двое – старшая Антонина Паперная, и дочь от второго брака Анна Борисюк.

«Дети – это наши ангелы и будущее детей зависит от нас, а наше будущее зависит от них. Дети не должны страдать от того, что кто-то считает их чужими. Они должны жить в мире, который не знает, что такое война, жестокость, боль и насилие», - написала в своем посте Сумская.

Однако, в комментариях актриса напомнили о том, что ее старшая дочь, которая много лет назад вышла замуж за россиянина и с тех пор живет в Москве, с самого начала войны ни разу не прокомментировала весь тот ужас, что ее новые соотечественники устроили у нее на Родине.

«А что же ваш старший ангел в Москве живет и молчит о войне?», - поинтересовалась у Сумской одна из комментаторок.

На удивление, актриса решила ответить ей и другим возмущенным людям.

«Напишите ей! Что тут можно комментировать? Сплошная боль…Вам легче становится, когда вы это пишете? Какая моя вина в этом?», - эмоционально прокомментировала ситуацию звезда.

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