53-річна Дженніфер Лопес на світському вечорі підкорила образом у білому атласному костюмі, а також звернула увагу на посвіжілий вигляд. Після весілля з Беном Аффлеком артистка стала активніше відвідувати різні зустрічі та заходи та розповідати про свою роботу.

Цього разу знаменитість з'явилася на заході Grameen America's Raising Latina Voices у білому білому костюмі, який просто неможливо не помітити.

Яскравий образ Лопес поєднує з туфлями на платформі та досить строгими прикрасами.

"Сьогодні чудовий час, щоб поговорити з 400 латиноамериканськими власниками малого бізнесу" - висловилася Лопес.

«Гарний костюм; Приголомшливо як завжди; @jlo для президента 😍. Подивіться на всю цю радість та прогрес!! Дивовижне керівництво!; незаконно красиво👑😍; Ермосу; О леді! 🔥Люблю тебе Джен ❤️; Шикарно 🔥❤️; Така гарна; Приголомшливо..🔥🔥; приголомшливо».

Шанувальники підтримують Дженніфер і завжди залишають захоплені коментарі, особливо вихваляють фанати одяг Лопес, який показує, наскільки хороша шкіра у артистки без жодних підтяжок.

Ще нещодавно Дженніфер доводила, що її бренд косметики знає, як уникнути появи зморшок, і саме тому вона так добре виглядає.

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