53-летняя Дженнифер Лопес на светском вечере покорила образом в белом атласном костюме, а также обратила внимание на посвежевший вид. После свадьбы с Беном Аффлеком артистка стала активнее посещать различные встечи и мероприятия и рассказывать о своей работе.

В этот раз знаменитость появилась на мероприятии Grameen America’s Raising Latina Voices в трендовом белоснежном костюме, который просто невозможно не заметить.

Яркий образ Лопес сочетает с туфлями на платформе и довольно строгими украшениями.

«Сегодня прекрасное время, чтобы поговорить с 400 латиноамериканскими владельцами малого бизнеса» - высказалась Лопес.

«Красивый костюм; Потрясающе как всегда; @jlo для президента 😍. Посмотрите на всю эту радость и прогресс!!!! Удивительное руководство!; незаконно красиво👑😍; Эрмоса; О леди! 🔥Люблю тебя Джен ❤️; Шикарно 🔥❤️; Такая красивая; Потрясающе..🔥🔥; потрясающе».

Поклонники поддерживают Дженнифер и всегда оставляют восторженные комментарии, в особенности восхваляют фанаты одежду Лопес, которая как бы показывает, насколько хороша кожа у артистки без всяких подтяжек.

Еще недавно Дженнифер доказывала, что ее бренд косметики знает, как избежать появления морщин и именно поэтому она так хорошо выглядит.

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