Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка отримала миле прізвисько "Зайка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала спокусливе фото, а у підписі до нього звернулася до шанувальників із запитанням.

На новій фотографії Юлія знята у світлій кімнаті з великим вінтажним дзеркалом, вона вмостилася на підлозі у позі "лотоса". Перед камерою блогерка з'явилася в чорній білизні, яка майже не видно за стильним червоним піджаком. Її волосся розпущене і легкими локонами спадають на плечі, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою та чарівна посмішка.

У підписі до публікації Бельченко написала: "Цікава ваша думка, чи прикрашає дівчину скромність?" Фоловери не пройшли повз і відразу почали обговорювати пост "Зайчики", відповідаючи на її запитання: "Ти шикарна", "Сто відсотків, що прикрашає. А нахабство немає", "Завжди", "Не завжди скромність прикрашає, за нею часто бачать невпевненість", "Прикрашає впевненість у собі", "Має бути золота серединка. Юля ви на цьому фото просто бомба", "Краща прикраса дівчини – це скромність і прозора сукня", "Прикрашає. Ви дуже красива дівчина", "Зайва скромність не фарбує, а дратує. Так що, як і в усьому, треба знати міру, як на мене”.

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