Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая получила милое прозвище "Зайка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила соблазнительное фото, а в подписи к нему обратилась к поклонникам с вопросом.

На новой фотографии Юлия запечатлена в светлой комнате с большим винтажным зеркалом, она умостилась на полу в позе "лотоса". Перед камерой блогерша пояивлась в черном белье, которое почти не видно за стильным алым пиджаком. Ее волосы распущены и легкими локонами спадают на плечи, а на лице яркий макияж с красной помадой и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Бельченко написала: "Интересно ваше мнение, украшает ли девушку скромность?". Фолловеры не прошли мимо и тут же принялись обсуждать пост "Зайки", отвечая на ее вопрос: "Ты шикарна", "Сто процентов, что украшает. А наглость нет", "Всегда", "Не всегда скромность украшает, за ней часто видят неуверенность", "Украшает уверенность в себе", "Должна быть золотая серединка. Юля вы на этом фото просто бомба", "Лучшее украшение девушки – это скромность и прозрачное платье", "Украшает. Вы очень красивая девушка", "Излишняя скромность не красит, а раздражает. Так что, как и во всем, нужно знать меру, на мой взгляд".

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