Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва активно веде соціальні мережі та розповідає про свої концерти, нові композиції. Артистка також нерідко вражає трендовими образами, які довго обговорюють у мережі.

«Кидаю вам тизер мого благодійного виступу в київській підземці для наших суперзірок: військових, волонтерів, лікарів, рятувальників та залізничників. Безмежно рада віддячити вам своєю творчістю! Найнижчий всім уклін 🤍» - написала Надя під новими кадрами.

Концерт Наді у метро одразу оцінили у мережі:

«I Adore this album ❤; співав разом із тобою 😂🥺😍; неймовірний концерт 🔥; Це було вау 😍🔥; Це було ПРЕКРАСНО 😫😍; це просто так красиво 😍; правда найкращий концерт вогонь😍; дякую, що ти робиш для перемоги України; Концерт просто був неймовірно прекрасний 😍; Неймовірний концерт! 😍; люди як кораблі, у твоєму виконанні просто 💔🥺».

Нещодавно Надя випустила свій перший україномовний альбом, який отримав назву "Сенсі". На цей раз на своїй сторінці в Instagram Надя трохи розповіла про новий реліз.

"Дивлюся на цю маленьку дівчинку і згадую, якою вона була наївною, відкритою, беззахисною. Як щиро любила і відчувала все по-справжньому. Дівчинка виросла, в чомусь змінилася, але найголовніші сенси забрала з собою у дорослий світ. Сподіваюся, ви теж знайдете у цих піснях своє, важливе", - зізнається Дорофєєва.

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