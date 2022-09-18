Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева активно ведет социальные сети и рассказывает о своих концертах, новых композициях. Артистка также нередко впечатляет трендовыми образами, которые долго обсуждают в сети.

«Бросаю вам тизер моего благотворительного выступления в киевской подземке для наших суперзвезд: военных, волонтеров, врачей, спасателей и железнодорожников. Безгранично рада отблагодарить вас своим творчеством! Низкий всем поклон 🤍» - написала Надя под новыми кадрами.

Концерт Нади в метро сразу оценили в сети:

«I Adore this album ❤; пел вместе с тобой 😂🥺😍; невероятный концерт🔥; Это было вау😍🔥; Это было ПРЕКРАСНО 😫😍; это просто так красиво 😍; правда лучший концерт огонь😍; спасибо огромное, что ты делаешь для победы Украины; Концерт просто был невероятно прекрасен 😍; Невероятный концерт !😍; люди как корабли, в твоем исполнении просто 💔🥺».

Недавно Надя выпустила свой первый украиноязычный альбом, получивший название "Сенси". В этот раз на своей странице в Instagram Надя немного рассказала о новом релизе.

"Смотрю на эту маленькую девочку и вспоминаю, какой она была наивной, открытой, беззащитной. Как искренне любила и чувствовала все по-настоящему. Девочка выросла, в чем-то изменилась, но самые главные смыслы забрала с собой во взрослый мир. Надеюсь, вы тоже найдете в этих песнях свое, важное", - признается Дорофеева.

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