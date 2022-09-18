Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох доньок – 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Цього року Маша вже вступила до англійського ВНЗ, пішовши стопами зіркової мами. Старша донька Полякової днями вже заселилася до гуртожитку, а Оля та Аліса вирішили не гаяти часу і подивитися знакові місця у Великій Британії. Тому Оля опублікувала у своєму Інстаграм фото, де вона разом із молодшою ​​дочкою перебувала у Стоунхенджа.

Аліса присіла на галявині, а на фоні можна побачити тих самих легендарних мегалітів. Після цього Оля додала і свою фотографію, де дивиться на мегаліти.

Наприкінці прогулянки Полякова зробила селфі з дочкою



"Погуляли!", - лаконічно зауважила Оля у сторіс.

Полякова показала, як бачить її доньку через об'єктив камери.

"Я, очима своєї молодшої доньки, а далі вигляд її очима! Правду кажуть, що Краса — в очах того, хто дивиться! Вона дуже любить Україну і дуже сумує, коли не тут… а ще каже мені, що я хороша, коли не нафарбована) я їй вірю)))", - написала Оля.

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А ще Politeka повідомляла, що Полякова, яка залишилася без заробітку, хотіла продати мамину квартиру, щоб відкрити кіоск.

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