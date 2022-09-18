Популярная украинская певица Оля Полякова рассказала, как война повлияла на ее заработки в Инстаграм.

Полномасштабная война, с которой пришли россияне на нашу землю, принесла много бед украинцам. Помимо смертей и разрушений большинство остались и без средств к существованию. Среди них и украинские знаменитости, ведь они не могут не только гастролировать, но и даже зарабатывать на своих соцсетях, как делали это раньше.

Об этом рассказала популярная певица Оля Полякова в новом выпуске шоу Маши Ефросининой "Взрослые девочки".

Суперблондинка поделилась наболевшим, что из-за блокировки ее страницы в Инстаграм она находится в теневом бане, активность упала и спонсоры не идут к ней за рекламой.

«Ко мне не приходят спонсоры, потому что, во-первых, у меня лента наполнена войной. Во-вторых, меня снесли, целый месяц не было Инстаграма и у меня сильно упал актив и сейчас я нахожусь в теневой бане всегда. Набери, Оля Полякова и ты меня не найдешь», - рассказала певица.

"Если бы мне пришла реклама презервативов, я б ее классно сделала. Я бы сделала о том, что это специально для орков, чтоб вы, с**и, никогда не размножались",- продолжила она.

Маша Ефросинина перебила ее и сказала, что заказчик не оценит такую рекламу и попросит обойтись без орков.

"Тебе скажут, Оленька, давайте, пожалуйста, нет. Давайте не вот так, не про орков. Им надо чтоб было красиво, чтоб красиво его держали в ручках и, желательно, сделали татуировку на лбу",- объяснила Маша современные требования от заказчиков.

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