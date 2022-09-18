Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих дочерей - 17-летнюю Машу и 10-летнюю Алису. В этом году Маша уже поступила в английский ВУЗ, пойдя по стопам звездной мамы. Старшая дочь Поляковой на днях уже заселилась в общагу, а Оля и Алиса решили не терять времени и посмотреть знаковые места в Великобритании. Поэтому Оля опубликовала в своем Инстаграм фото, где она вместе с младшей дочерью находилась у Стоунхенджа.

Алиса присела на лужайке, а на фоне можно увидеть тех самых легендарных мегалитов. После этого Оля добавила и свою фотографию, где смотрит на мегалиты.

А в конце прогулки Полякова сделала селфи с дочерью



"Погуляли!", - лаконично отметила Оля в сторис.

Сообщалось, что Полякова показала, как видит ее дочь через объектив камеры.

"Я, глазами своей младшей дочери, а дальше вид ее глазами! Правду говорят, что Красота — в глазах смотрящего! Она очень любит Украину и очень скучает, когда не здесь… а еще говорит мне, что я хорошая, когда не накрашена)) я ей верю)))", - написала Оля.

Напомним, Полякова нашла способ, как уничтожить россиян, Ефросинина ее остановила

А еще Politeka сообщала, что Полякова, оставшаяся без заработка, хотела продать мамину квартиру, чтобы открыть киоск

Также Politeka писала, что Ефросинина и Полякова после жесткой критики от украинцев неожиданно одумались



