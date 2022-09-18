Відомий український виконавець Олексій Завгородний (Позитив), який нещодавно пішов із продюсерського центру Потапа та Горової, поділився несподіваним відео на своїй станиці у Instagram. Як виявилось, колишня колега по дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва запросила Олексія виступити з нею на благодійному концерті.

У ролику можна побачити, що Надя та Позитив як у старі часи до розпаду гурту разом вийшли на сцену та виконали україномовний хіт "Дим". Судячи з кадрів, локацією концерту стало метро, ​​де зараз багато зірок дають свої концерти. А глядачами виступу стали військові, волонтери, представники МВС, працівники залізниці та лікарі.

У підписі до публікації Позитив написав: "Жага перемоги об'єднує колишніх. @nadyadorofeeva, дякую за запрошення. Співали разом "Дим" для наших військових, волонтерів, МВС, працівників залізниці та лікарів".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артиста: "Так люблю ваш дует", "Кращі", "Люблю", "Ми були раді бачити вас знову разом на сцені", "Кайф", "Молодці! Ви класні, удачі вам у всьому. Слава Україні", "Це найкраща ваша пісня", "Круто", "Ви круті", "Ви круті разом. У Надії аж очі заблищали. Як приємно на вас дивитися", "Це було неймовірно круто! Перемога понад усе, українці хочуть бачити зірок щасливими! Супер!", "Люблю, коли ви разом".

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