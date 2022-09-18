Бывшие участники группы "Время и Стекло" Позитив и Дорофеева встретились на сцене и исполнили свой хит.

Известный украинский исполнитель Алексей Завгородный (Позитив), который недавно ушел из продюсерского центра Потапа и Горовой, поделился неожиданным видео на своей станице в Instagram. Как оказалось, бывшая коллега по дуэту "Время и Стекло" Надя Дорофеева пригласила Алексея выступить с ней на благотворительном концерте.

В ролике можно увидеть, что Надя и Позитив как в старые времена до распада группы вместе вышли на сцену и исполнили украиноязычный хит "Дим". Судя по кадрам, локацией концерта стало метро, где сейчас многие звезды дают свои концерты. А зрителями выступления стали военные, волонтеры, представители МВД, работники железной дороги и врачи.

В подписи к публикации Позитив написал: "Жажда победы объединяет бывших. @nadyadorofeeva, спасибо за приглашение. Пели вместе "Дим" для наших военных, волонтеров, МВД, работников железной дороги и врачей".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артиста: "Так люблю ваш дуэт", "Лучшие", "Люблю", "Мы были рады видеть вас снова вместе на сцене", "Кайф", "Молодцы! Вы классные, удачи вам во всем. Слава Украине", "Это лучшая ваша песня", "Круто", "Вы крутые", "Вы круты вместе. У Надежды аж глаза заблестели. Как приятно на вас смотреть", "Это было невероятно круто! Победа превыше всего, украинцы хотят видеть звезд счастливыми! Супер!", "Обожаю, когда вы вместе".

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