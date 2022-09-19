Відома українська актриса та співачка Ганна Трінчер нарешті оголосила про те, що у вересні виходить заміж за блогера Олександра Волошина, з яким було заручено останні півроку. Артистка вирішила також похвалитися в яскравій сукні образом для розпису.
В Інстаграм Ганна показала, як вирішила надіти на церемонію замість класичної білої сукні жовту з глибоким вирізом та звичайним шлейфом. Цей вибір не оцінили шанувальники і наречений. Волошин сказав, що йому вбрання не видається вдалим варіантом.
«Мала бути моєю сукнею на розпис❤️» - каже Анна під новими кадрами.
У мережі шанувальники відповіли по-різному:
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«Плаття дуже красиве 😍но на розпис краще біле☺️; Трек до глибини душі; Дуже чекаю на реліз 🔥; Дуже красива сукня🙈; Млинець взагалі не йде 😮; Тобі так підходить 🥰; Яка гарна 😍; Яка ти гарна 😍; Дуже гарна, але не для весілля; Сукня крута 😍 але мені здається, біла на розпис більш символічна 🥰; Жовте до розлуки».
Раніше Трінчер звернулася до шанувальників із питанням, який із її образів на відео їм подобається найбільше. Користувачі не пройшли повз і тут же прийняли коментувати нову публікацію зірки.
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