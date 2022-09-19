Известная украинская актриса и певица Анна Тринчер наконец-то объявила о том, что в сентябре выходит замуж за блогера Александра Волошина, с которым была помолвлена последние полгода. Артистка решила также похвастаться в ярком платье образом для росписи.

В Инстаграм Анна показала, как решила надеть на церемонию вместо классического белого платья желтое с глубоким вырезом и обычным шлейфом. Этот выбор не оценили поклонники и сам жених. Волошин сказал, что ему наряд не кажется удачным вариантом.

«Должна была быть моим платьем на роспись❤️» - говорит Анна под новыми кадрами.

В сети поклонники ответили по-разному:

«Платье очень красивое😍но на роспись лучше белое☺️; Трек до глубины души; Очень жду релиза 🔥; Очень красивое платье🙈; Блин вообще не идет 😮; Тебе так подходит 🥰; Какая красивая😍; Какая ты красивая😍; Очень красивая, но не для свадьбы; Платье крутое 😍 но мне кажется, белое на роспись более символическое 🥰; Желтое до разлуки😢».

Ранее Тринчер обратилась к поклонникам с вопросом, какой из ее образов на видео им нравится больше всего. Пользователи не прошли мимо и тут же принялиськ комментировать новую публикацию звезды.

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