Як пише Politeka.net , сьогодні, 18 вересня, проходив фінал нацвідбору на дитяче Євробачення-2022. На офіційній сторінці "Євробачення" оголосили переможця проекту.

"Злата Дзюнька з піснею «Незламна» перемогла у фіналі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2022!

Тепер Злата Дзюнька представлятиме Україну на пісенному конкурсі в Єревані", - написано було у публікації.

Фанати почали активно обговорювати рішення:

"Дует повинен поїхати", "Дует був краще однозначно", "Знову розчарування в українських відборах", "Пропоную зробити нове глядацьке голосування", "Вітаю з перемогою", "Ну за що нам таке", "Українці обрали Софію та Поліну" , "А чому журі обирають представника? Вони, що краще за глядачів? Вони такі ж люди!!!", "Дует був кращим! Не згодна з голосуванням суддів!".

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