Як пише Politeka.net , сьогодні, 18 вересня, проходив фінал нацвідбору на дитяче Євробачення-2022. На офіційній сторінці "Євробачення" оголосили переможця проекту.
"Злата Дзюнька з піснею «Незламна» перемогла у фіналі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2022!
Тепер Злата Дзюнька представлятиме Україну на пісенному конкурсі в Єревані", - написано було у публікації.
Фанати почали активно обговорювати рішення:
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