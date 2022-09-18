Як пише Politeka.net , сьогодні, 18 вересня, проходив фінал нацвідбору на дитяче Євробачення-2022. На офіційній сторінці "Євробачення" оголосили переможця проекту.

"Злата Дзюнька з піснею «Незламна» перемогла у фіналі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2022!

Тепер Злата Дзюнька представлятиме Україну на пісенному конкурсі в Єревані", - написано було у публікації.

Фанати почали активно обговорювати рішення:

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