Популярная певица, первая победительница "Евровидения" от Украины Руслана Лыжичко после выступления в киевском метрополитене обратилась к поклонникам.

На своей странице в Instagram звезда разместила впечатляющее видеообращение, записанное в тоннеле, когда прямо рядом с ней пронесся поезд метро. Поэтому Руслана получила и порцию критики.

В субботу, 10 сентября, состоялся очередной концерт украинских знаменитостей в подземке на станции Майдан Незалежности, которая сейчас закрыта для пользователей.

"В подземке на вершине эмоций 🚇 Сегодня в метро состоялся концерт...В подземке, но в самом центре Украины. В месте, где бьется сердце Украины - на Майдане Независимости. Наши вибрации, заряженные на победу, мы мысленно отправляли тем, кто сейчас на передовой. Мы есть друг у друга! И так будет всегда. Смотрите скоро...", — написала Лыжичко под видео.

Поклонники в комментариях в большинстве своем поддержали артистку:

"Руслана, вы прекрасна!❤️";

"Молодчинка, как всегда";

"Это классно! Наши украинские звезды самые искренние";

"Руслана, ты просто молодец. Это видно, как ты душой болеешь за каждую положительную вещь, дело для наших воинов и обычных людей!!!".

Но кое-кто отметил и опасность такого поступка звезды "Евровидения": "Это плохой пример, который вы преподносите детям, чтобы они оставались рядом с поездом 🚊 это опасно ....... правда?"

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