Как пишет Politeka.net, сегодня, 18 сентября, проходил финал нацотбора на детское Евровидение-2022. На официальной страничке "Евровидения" объявили победителя проекта.
"Злата Дзюнька с песней «Несокрушимая» победила в финале Нацотбора на Детское Евровидение-2022!
Теперь Злата Дзюнька будет представлять Украину на песенном конкурсе в Ереване", - написано было в публикации.
Фанаты начали активно обсуждать решение:
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"Дуэт должен поехать", "Дуэт был лучше однозначно", "Снова разочарование в украинских отборах", "Предлагаю сделать новое зрительское голосование", "Поздравляю с победой", "Ну за что нам такое", "Украинцы выбрали Софию и Полину", "А почему жюри выбирают представителя? Они, что лучше зрителей? Они такие же люди!!!", "Дуэт был лучше! Не согласна с голосованием судей!".
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