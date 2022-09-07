На своей странице в Instagram звезда разместила яркие фото, на которых она засветилась в центре Вильнюса, возле "дома москвы", украшенного огромным муралом с изображением украинки.

"Это здание в Вильнюсе московия возводила под видом намерений развития «добрососедских отношений». Да разве им известно, что такое «добрососедские отношения»?! На самом деле это должна была быть очередная ячейка российской пропаганды. Но не так случилось, как думалось: теперь на стенах "дома москвы" - мурал с изображением Украинки...", - рассказала Руслана.

Там Лыжичко пообщалась с поклонниками, дала интервью местным СМИ, где в который раз напомнила миру о войне в Украине и опасности "русского мира".

"Пришло время всем понять и определиться, где возможна дружба между равными и братскими народами, а где сквозь гримасу "дружбы" пробивается зверский оскал "русского мира"", - подчеркнула артистка.

Поклонники в комментариях поддержали артистку: "Руслана-вы такой рупор силы и правды. Здоровья, сил и добра вам всегда", "Руслана, спасибо за твою поддержку и силу, которую передаешь людям. Слава Украине".

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