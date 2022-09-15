Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на "Евровидении". Также знаменитость снималась в проекте "Маска", где в образе "Солнца" ей удалось занять первое место. А в прошлом году Огневич решила пойти на шоу "Холостячка", где выбрала победителем бизнесмена Андрея Задворного. Но он сразу же после съемок бросил звездную певицу. Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Огневич поделилась кадрами из салона красоты, хвастаясь новой прической.

"Ну я просто не могу. У нас самые крутые мастера!! Настроение на весь день", - написала звезда.

Ранее мы сообщали, что Огневич рассказала об историях, которые слышит на концертах.

"Я слышу так много ваших историй. Каждый раз, после концерта, когда вы просто рядом, всеми клеточками! Мы обнимаемся крепко-сильно, а я – слушаю, слушаю… И сердце мое уже разорвано полностью, но и силой наполняется. Потому что я продолжаю верить в победу жизни над всем темным и гадким", - отметила Злата Огневич.

Напомним, Огневич взбудоражила историями украинцев, которые коснулись ее души

А еще Politeka сообщала, что Холостячка" Огневич в игривом образе опасной брюнетки похвасталась фигурой

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич в роскошном наряде устроила фотосессию в цветах



