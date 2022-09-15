Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на "Евровидении". Также знаменитость снималась в проекте "Маска", где в образе "Солнца" ей удалось занять первое место. А в прошлом году Огневич решила пойти на шоу "Холостячка", где выбрала победителем бизнесмена Андрея Задворного. Но он сразу же после съемок бросил звездную певицу. Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Огневич поделилась кадрами из салона красоты, хвастаясь новой прической.
"Ну я просто не могу. У нас самые крутые мастера!! Настроение на весь день", - написала звезда.
Ранее мы сообщали, что Огневич рассказала об историях, которые слышит на концертах.
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"Я слышу так много ваших историй. Каждый раз, после концерта, когда вы просто рядом, всеми клеточками! Мы обнимаемся крепко-сильно, а я – слушаю, слушаю… И сердце мое уже разорвано полностью, но и силой наполняется. Потому что я продолжаю верить в победу жизни над всем темным и гадким", - отметила Злата Огневич.
Напомним, Огневич взбудоражила историями украинцев, которые коснулись ее души
А еще Politeka сообщала, что Холостячка" Огневич в игривом образе опасной брюнетки похвасталась фигурой
Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич в роскошном наряде устроила фотосессию в цветах