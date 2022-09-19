Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко - західна актриса з українським корінням. Зірка зіграла ролі в десятках фільмів, але найзнаковішою була картина про Джеймса Бонда, де їй дісталася роль дівчини головного героя. Ольга, як та інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Куриленко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. Цього разу Ольга поділилася фото, показавши, кого їй вдалося врятувати з України.

"Ця милашка щойно приїхала з України і була усиновлена ​​моїм другом", - написала Ольга англійською, демонструючи собаку.

Повідомлялося, Куриленко написала посаду на підтримку України.

"У нас спільне коріння! Ми є брати і сестри! Припиніть вбивати один одного! Бути проти війни це не означає бути проти своєї країни. Це означає мати співчуття і розуміння, що немає сенсу в втрати життя. Скажіть НІ. Відмовтеся від війни! Ті! росіяни, які проти війни з Україною і які люблять Україну та її людей, підпишіться тут, будь ласка, покажіть нам, що ви не хочете смерті ваших братів і сестер! Я сподіваюся на вас і вірю в вас! Давайте переможемо разом", - наголосила Ольга.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко в ліфі хизнулася розкішною фігуркою перед дзеркалом.

А ще Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Куриленко засяяла у прозорій сукні на червоній доріжці

Також Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко засвітилася в обіймах із чоловіком і зробила визнання



