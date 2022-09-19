Дочка колишньої дружини Потапа Ірини Горової Наташка, яка нещодавно вийшла заміж за бойфренда-мусульманина, часто ділиться у Instagram яскравими публікаціями та незвичайними фото. Так, цього разу дівчина виклала милі архівні фотографії, на яких її можна побачити зовсім маленькою та юною. А у підписі до публікації зізналася, що їй дорослою хотілося б сказати собі маленькою.

Варто відзначити, що ці знімки просякнуті особливою атмосферою, і багато хто побачить у них себе. Тут Наташка зовсім маленька мила дівчинка, яка знята в різних ситуаціях, образах та локаціях, але майже на всіх знімках вона весело посміхається.

У підписі до публікації Горова написала: "Так іноді хочеться повернутися до тої маленької Наталі, пригорнути і сказати. Завжди залишайся такою усміхненою дитинкою. Подобатися всім не вийде, але воно і не треба тобі. Аналізуй ситуацію з різних сторін. Іноді ти замикаєшся у собі та не хочеш бачити правоту інших. Прислуховуйся до своїх бажань та не бійся пробувати нове. Бо як ще можна пізнати себе? Життя не вічне. Проводь більше часу з рідними.

Не відмовляйся від друзів заради хлопця та не змушуй його відмовлятися від своїх. Це прояв дитячих стосунків та невпевненості в собі. Продовжуючи минулий пункт — будь впевненою в собі! Ти найгарніша, найдобріша дівчинка. Не потрібно знати все. Виділи для себе головні сфери, до чого ти проявляєш інтерес та розвивайся в них. Вивчай історію. Ти повинна знати основні історичні події. Не розчаровуйся в людях через придурків. На тебе чекає безліч чудових людей. Вчись стримувати емоції. Не переставай писати історії, в тебе це так добре виходить. Подорожуй Україною".

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