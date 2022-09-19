Дочь бывшей жены Потапа Ирины Горовой Наташка, которая недавно вышла замуж за бойфренда-мусульманина, часто делится в Instagram яркими публикациями и необычными фото. Так, в этот раз девушка выложила милые архивные фотографии, на которых ее можно увидеть совсем маленькой и юной. А в подписи к публикации призналась, что ей взрослой хотелось бы сказать себе маленькой.

Стоит отметить, что эти снимки пропитаны особой атмосферой, и многие увидят в них себя. Здесь Наташка совсем маленькая милая девочка, которая запечатлена в разных ситуациях, образах и локациях, но почти на всех снимках она весело улыбается.

В подписи к публикации Горовая написала: "Так иногда хочется вернуться к той маленькой Наталье, прижать и сказать. Всегда оставайся таким улыбающимся ребенком. Нравиться всем не получится, но и тебе не нужно. Анализируй ситуацию с разных сторон. Иногда ты замыкаешься в себе и не хочешь видеть правоту других. Прислушивайся к своим желаниям и не бойся пробовать новое. Ибо как еще можно узнать себя? Жизнь не вечна. Проводи больше времени с родными.

Не отказывайся от друзей ради парня и не заставляй его отказываться от своих. Это проявление детских отношений и неуверенности в себе. Продолжая прошлый пункт – будь уверена в себе! Ты самая красивая, хорошая девочка. Не нужно знать все. Выдели для себя главные сферы, к чему ты проявляешь интерес и развивайся в них. Изучай историю. Ты должна знать главные исторические действия. Не разочаровывайтесь в людях из-за придурков. Тебя ждет множество замечательных людей. Учись сдерживать эмоции. Не переставай писать истории, у тебя это так хорошо получается. Путешествуй по Украине.

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