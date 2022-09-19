Пугачова - це центр тяжіння країни «пізній СРСР», self-made персона, це частина самоідентифікації тих, хто підтримував головну мету війни, оголошену Путіним - відновлення СРСР, тобто російського населення 40+.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович, пояснюючи справжню суть бунту Пугачової.

Нагадаємо, Пугачова попросила внести її до списку "іноагентів" слідом за Галкіним і вперше засудила напад рф на Україну.

За словами Арестовича, Пугачова – це акумуляція почуттів, надій, сподівань, кохання, мрій десятків мільйонів людей.

«Чия колективна у кілька десятків років медитація зійшлася у ній, як у фокусі. Чиїм колективним голосом вона казала. Це – десятки мільйонів душ, піднятих її піснями (хоча б і на хвилини) до дуже високого рівня почуттів. Це – вчитель поколінь – у країні, де відчувати відучували. Це - головна антитеза радянської системи і - головна теза того, що доброго вклали в те похмуре, душне, сіре суспільство люди», - наголосив Арестович, додавши, що Пугачова – це епоха.

Арестович також зазначив, що Пугачова сама протиставила себе системі всім своїм способом життя і зуміла викликати своїм талантом глибокі симпатії Системи, яка в теорії повинна була її розчавити.

«Симпатії Системи і – непідробне кохання народу. Ця війна добиває СРСР, який насправді благополучно дожив до 24 лютого. Невипадково помер Горбачов - але це ще не був кінець епохи, просто ознака», - упевнений Арестович.

За словами Арестовича, бунт Алли Борісівни Пугачової проти путінської системи це, в тому числі, підрив головного наративу, що обґрунтовує цю війну, вибух у середині самоідентифікації громадян, які становлять основу легітимізації путінського режиму, а також початок кінця цього режиму.

«Від Путіна росіяни хотіли лише одного – відновлення Союзу. І ось Союз його ж і прокляв. Щоб не сталося потім з Аллою Борисівною, Путін, як політична постать цього вже не переживе, Пугачова зняла з нього санкцію. Ось що таке – Алла Борисівна та її заява», - заявив Арестович.

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