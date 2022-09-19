Як повідомляє Politeka.net, російська телеведуча Ксенія Собчак, яка позиціонує себе як представник опозиції, звинуватила українців у нацизмі. Причиною такої резонансної заяви став скандал довкола російської моделі Наталії Водянової, яка брала участь у рекламній кампанії популярного іспанського бренду Zara.

На пост одіозної знаменитості відреагувала українська актриса та співачка Даша Астаф'єва на своїй сторінці в Instagram.

Так, українців щиро образило те, що компанія вирішила залучити до реклами модель із країни-агресора. Про те, що росію необхідно ігнорувати у всіх сферах без винятку, люди писали в коментарях на сторінці бренду. Саме цей заклик здався Ксенії Собчак виявом нацизму.

Даша Астаф'єва порекомендувала Собчак взяти приклад із російської співачки Алли Пугачової, яка 18 вересня вперше після повномасштабного вторгнення росії в Україну засудила російську агресію.

"Вчися у Алли... І туди ж зайди та почитай коментарі під постом. Коменти українців та ЛЮДЕЙ, які проти немитої операції. Ти навіть не зрозуміла, що хейтять не Zaru. Шеймлять усіх, хто підтримує це пекло", - зазначила Даша Астаф'єва.

Варто зазначити, що українці не писали образ на адресу самої моделі Наталії Водянової і ні в чому її не звинувачували. Вони зверталися виключно до бренду, який вирішив запросити росіянку для зйомок у рекламі – це вдала ідея в період, коли російські агресори продовжують жорстоко знищувати український народ.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

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