Как сообщает Politeka.net, российская телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как представитель оппозиции, обвинила украинцев в нацизме. Причиной такого резонансного заявления стал скандал вокруг российской модели Натальи Водяновой, которая участвовала в рекламной кампании популярного испанского бренда Zara.

На пост одиозной знаменитости отреагировала украинская актриса и певица Даша Астафьева на своей странице в Instagram.

Так, украинцев искренне оскорбило то, что компания решила привлечь к рекламе модель из страны-агрессора. О том, что россию необходимо игнорировать во всех сферах без исключения люди писали в комментариях на странице бренда. Именно этот призыв показался Ксения Собчак проявлением нацизма.

Даша Астафьева порекомендовала Собчак взять пример с российской певицы Аллы Пугачевой, которая 18 сентября впервые после полномасштабного вторжения рф в Украину осудила российскую агрессию.

"Учись у Аллы... И туда же зайди и почитай комменты под постом. Комменты украинцев и ЛЮДЕЙ, которые против немытой операции. Ты даже не поняла, что хейтят не Zaru. Шеймят всех, кто поддерживает этот ад", - отметила Даша Астафьева.

Стоит отметить, что украинцы не писали оскорблений в адрес самой модели Натальи Водяновой и ни в чем ее не обвиняли. Они обращались исключительно к бренду, который решил, что пригласить россиянку для съемок в рекламе – это удачная идея в период, когда российские агрессоры продолжают жестоко уничтожать украинский народ.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.