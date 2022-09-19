На своїй сторінці в Instagram телеведуча розповіла, що поїхала з України з робочою поїздкою до польського міста Гданська, щоб провести благодійний проект "Українська пісня".
Разом із нею були помічені її подруга співачка Світлана Тарабарова та чоловік Тоні Матвенко музикант Арсен Мірзоян.
"Мій перший виїзд за ці півроку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон. Тобто я вперше виїхала з України до Польщі, тому що саме сьогодні в Гданську вестиму дуже крутий благодійний проект "Українська пісня", - зізналася вона.
Соломія, яка до війни любила подорожувати, зізналася, що дуже сумувала за поїздками.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Рашисти обстріляли медиків, які намагалися евакуювати пацієнтів: багато загиблих
Без підтримки вже ходити може: Ердогану довелося вести путіна під руку, з'явилося відео
Втратили понад 90% особового складу: в Генштабі повідомили важливі новини з Харківщини та Донеччини
Дружина Мирзояна Матвієнко звернулася за допомогою до українців: "Яку..."
"Дуже сумувала за цим відчуттям подорожей…", - сказала знаменитість.
Нагадаємо, зірка "1+1" Вітвіцька покрасувалася у розкішній вишиванці, фото
Як повідомляла Politeka, Кароль спровокувала суперечки серед українців через нове відео: "Деякі слова не в тему"
Також Politeka писала, що Вакарчук з "Океан Ельзи" заінтригував українок розвагами за кордоном: "Будемо вас чекати".