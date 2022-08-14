Украинский музыкант Святослав Вакарчук, который впервые за долгое время вылетел из страны ради специальных благотворительных концертов, показал счастливые кадры из поездки. Как известно, артист в последнее время занят в основном поддержкой пострадавших украинцев.
Сам артист не так давно во второй раз стал отцом, но это не мешает ему заниматься концертами, ездить на линии фронта, чтобы поддержать ВСУ и собирать средства для помощи. Артист показал кадр одного из своих вечеров, проведенных уже после выступлений.
«Спасибо, Баку! До встречи, скоро)» - пишет Вакарчук.
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«Любимка; Будем ждать 😍; Вы лучшие; Спасибо Вам ❤️ за незабываемую энергию! Жду с нетерпением следующей встречи с Вами; Спасибо за эмоции!!!🇦🇿❤️🇺🇦; Мы будем ждать🇦🇿🇺🇦; Будем вас ждать! 😍; прекрасный город 😍😍; Спасибо!!! Все будет хорошо! До встречи!!».
Ранее, в Международный день левши, который отмечают 13 августа, Святослав Вакарчук вспомнил случай из своего детства. Об этом музыкант рассказал на видео, которое выложил у себя в Инстаграм.
Вакарчук учился в советской школе и его учителя заставляли писать правой рукой, хотя он был левша.
Святослав признался, что втихаря всё равно писал левой, но благодаря этому он умеет писать двумя руками.
Напомним, Вакарчук растрогал кадрами с концерта в Баку, где поддержали Украину
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