Украинский музыкант Святослав Вакарчук, который впервые за долгое время вылетел из страны ради специальных благотворительных концертов, показал счастливые кадры из поездки. Как известно, артист в последнее время занят в основном поддержкой пострадавших украинцев.

Сам артист не так давно во второй раз стал отцом, но это не мешает ему заниматься концертами, ездить на линии фронта, чтобы поддержать ВСУ и собирать средства для помощи. Артист показал кадр одного из своих вечеров, проведенных уже после выступлений.

«Спасибо, Баку! До встречи, скоро)» - пишет Вакарчук.

В сети реагируют:

«Любимка; Будем ждать 😍; Вы лучшие; Спасибо Вам ❤️ за незабываемую энергию! Жду с нетерпением следующей встречи с Вами; Спасибо за эмоции!!!🇦🇿❤️🇺🇦; Мы будем ждать🇦🇿🇺🇦; Будем вас ждать! 😍; прекрасный город 😍😍; Спасибо!!! Все будет хорошо! До встречи!!».

Ранее, в Международный день левши, который отмечают 13 августа, Святослав Вакарчук вспомнил случай из своего детства. Об этом музыкант рассказал на видео, которое выложил у себя в Инстаграм.

Вакарчук учился в советской школе и его учителя заставляли писать правой рукой, хотя он был левша.

Святослав признался, что втихаря всё равно писал левой, но благодаря этому он умеет писать двумя руками.

Напомним, Вакарчук растрогал кадрами с концерта в Баку, где поддержали Украину

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