Популярная украинская телеведущая, звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая во время войны осталась в Киеве и продолжила работать в новостях, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила очаровательные кадры из новой фотосессии.

На новых снимках Соломия запечатлена возле "Охматдета", где активно помогает детям. Перед камерой она появилась в роскошной синей вышиванке интересного фасона, которую дополнила необычным поясом. Этот наряд красив подчеркнул фигуру телеведущей. Ее волосы распущены и элегантно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фото Витвицкая написала: "Девушка. Улыбка. Вышиванка. Как в давние мирные времена. Волонтерить можно и красивой". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото телезвезды, засыпая ее комплиментами: "Красотка", "Какая ты хорошенькая, моя девочка", "Очень красиво и изысканно!", "Такая красавица", "Красота", "Роскошная", "Красивая", "Очаровательная!", "Очень красиво", "Очень красивая украинка", "Соломия, вам невероятно подходит этот цвет. Самый красивый волонтер!", "Вы всегда очень красивая".

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