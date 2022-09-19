Популярная украинская телеведущая, звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая впервые с начала полномасштабной войны выехала из Украины.

На своей странице в Instagram телеведущая рассказала, что уехала из Украины с рабочей поездкой в польский город Гданьск, чтобы провести благотворительный проект "Українська пісня".

Вместе с ней были замечены ее подруга певица Светлана Тарабарова и муж Тони Матвенко музыкант Арсен Мирзоян.

"Мой первый выезд за эти полгода полномасштабного вторжения России в Украину за границу. То есть я впервые выехала из Украины в Польшу, потому что именно сегодня в Гданьске буду вести очень крутой благотворительный проект "Українська пісня", — призналась она.

Соломия, которая до войны любила путешесствовать, призналась, что очень скучала по поездкам.

"Очень скучала по этому ощущению путешевствий…", - сказала знаменитость.

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