На своей странице в Instagram телеведущая рассказала, что уехала из Украины с рабочей поездкой в польский город Гданьск, чтобы провести благотворительный проект "Українська пісня".
Вместе с ней были замечены ее подруга певица Светлана Тарабарова и муж Тони Матвенко музыкант Арсен Мирзоян.
"Мой первый выезд за эти полгода полномасштабного вторжения России в Украину за границу. То есть я впервые выехала из Украины в Польшу, потому что именно сегодня в Гданьске буду вести очень крутой благотворительный проект "Українська пісня", — призналась она.
Соломия, которая до войны любила путешесствовать, призналась, что очень скучала по поездкам.
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"Очень скучала по этому ощущению путешевствий…", - сказала знаменитость.
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