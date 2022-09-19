Популярная украинская певица Тина Кароль старается каждый день показывать в Инстаграм, как работает над интересными новинками, экспериментирует с нарядами и подбирает лучшее для своих выступлений. После каждой презентации песен звезда часто напоминает о своей работе.
«Лейтмотив сопротивления каждого из нас» - высказалась Кароль с новым отрывком из своего клипа. Причем артистка сделала акцент на свои дизайнерские костюмы и подчеркнула их особенности.
Также певица попыталась объединить идею о непокорности и свободе в клипе, однако текст песни и сами образы, по мнению фанатов, совсем не сочетались с роликом:
«Красота❤️; Что-то совсем не то; Как красиво; Почему вообще не зашло😢; Мне кажется, что под эту музыку подходил бы англо-язычный текст… А то такое предчувствие, что некоторые слова не в тему…; Пока не начинаем по новому все…. Николаев все еще страдает от войны… 🇺🇦😭 но верим, что скоро все будет хорошо».
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Напомним, несколько дней назад Тина Кароль представила небольшой отрывок из клипа на новую песню "Вільні. Нескорені". На новых кадрах звезда гордо позировала в костюмах известного украинского бренда Lever Couture, Dolce&Gabanna.
По словам артистки, она долго ждала презентации, и ее песня олицетворяет непобедимый дух нашей нации.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.