Популярная украинская певица Тина Кароль старается каждый день показывать в Инстаграм, как работает над интересными новинками, экспериментирует с нарядами и подбирает лучшее для своих выступлений. После каждой презентации песен звезда часто напоминает о своей работе.

«Лейтмотив сопротивления каждого из нас» - высказалась Кароль с новым отрывком из своего клипа. Причем артистка сделала акцент на свои дизайнерские костюмы и подчеркнула их особенности.

Также певица попыталась объединить идею о непокорности и свободе в клипе, однако текст песни и сами образы, по мнению фанатов, совсем не сочетались с роликом:

«Красота❤️; Что-то совсем не то; Как красиво; Почему вообще не зашло😢; Мне кажется, что под эту музыку подходил бы англо-язычный текст… А то такое предчувствие, что некоторые слова не в тему…; Пока не начинаем по новому все…. Николаев все еще страдает от войны… 🇺🇦😭 но верим, что скоро все будет хорошо».

Напомним, несколько дней назад Тина Кароль представила небольшой отрывок из клипа на новую песню "Вільні. Нескорені". На новых кадрах звезда гордо позировала в костюмах известного украинского бренда Lever Couture, Dolce&Gabanna.

По словам артистки, она долго ждала презентации, и ее песня олицетворяет непобедимый дух нашей нации.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.