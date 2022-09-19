Переможниця шоу "Танці із зірками" Санта Дімопулос показала, як тепер виглядає її 14-річний син.

Як пише Politeka.net, незважаючи на те, що співачка досить активно веде свою соцмережу, знімками із сином вона не часто ділиться із шанувальниками.

Однак зараз Санта зробила виняток і показала в Instagram, як проводить свої будні з дітьми.

Так, разом із Даніелем зіркова мама вирушила на прогулянку. Компанію ним склала дочка артистки Софія, якій зовсім недавно виповнилося три роки.

Сімейство позувалося на тлі вітрини магазину, прикрашеного квітами.

На кадрах видно, що Денні помітно виріс. Більше того, хлопчик росте дуже симпатичним і все більше схожий на батька.

Зазначимо, що у 2008 році Санта Дімопулос вперше стала мамою – екс-солістка "ВІА Гри" народила сина Даніеля від шоумена Андрія Джеджули. Нині хлопчик навчається у престижній школі на півдні Франції.

Дочка Софія з'явилася на світ у 2019 році у шлюбі з бізнесменом Ігорем Кучеренком.

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