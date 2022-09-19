Як пише Politeka.net, незважаючи на те, що співачка досить активно веде свою соцмережу, знімками із сином вона не часто ділиться із шанувальниками.
Однак зараз Санта зробила виняток і показала в Instagram, як проводить свої будні з дітьми.
Так, разом із Даніелем зіркова мама вирушила на прогулянку. Компанію ним склала дочка артистки Софія, якій зовсім недавно виповнилося три роки.
Сімейство позувалося на тлі вітрини магазину, прикрашеного квітами.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"ОДКБ ПНХ": перша країна збунтувалася проти "путінського НАТО"
ЗСУ потопили баржу окупантів із військовою технікою та персоналом: "Підтверджені втрати ворога..."
"Яка ганьба!": популярний співак зрадив Україну та похвалився, як тепер радуватиме росіян
"Ви програли, владімір владіміровіч!": путіна поставили на місце прямо під час наради
На кадрах видно, що Денні помітно виріс. Більше того, хлопчик росте дуже симпатичним і все більше схожий на батька.
Зазначимо, що у 2008 році Санта Дімопулос вперше стала мамою – екс-солістка "ВІА Гри" народила сина Даніеля від шоумена Андрія Джеджули. Нині хлопчик навчається у престижній школі на півдні Франції.
Дочка Софія з'явилася на світ у 2019 році у шлюбі з бізнесменом Ігорем Кучеренком.
Напомним, победительница "Танців з зірками" Димпопулос хвастнула фигуркой в ультра-мини
А ще Politeka повідомляла, що Дімопулос із "Танців із зірками" чесно розповіла, що сталося з її волоссям.
Також Politeka писала, що переможниця "Танців із зірками" Дімопулос зізналася, за ким сумує