Як пише Politeka.net, незважаючи на те, що співачка досить активно веде свою соцмережу, знімками із сином вона не часто ділиться із шанувальниками.

Однак зараз Санта зробила виняток і показала в Instagram, як проводить свої будні з дітьми.

Так, разом із Даніелем зіркова мама вирушила на прогулянку. Компанію ним склала дочка артистки Софія, якій зовсім недавно виповнилося три роки.

Сімейство позувалося на тлі вітрини магазину, прикрашеного квітами.

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На кадрах видно, що Денні помітно виріс. Більше того, хлопчик росте дуже симпатичним і все більше схожий на батька.

Зазначимо, що у 2008 році Санта Дімопулос вперше стала мамою – екс-солістка "ВІА Гри" народила сина Даніеля від шоумена Андрія Джеджули. Нині хлопчик навчається у престижній школі на півдні Франції.

Дочка Софія з'явилася на світ у 2019 році у шлюбі з бізнесменом Ігорем Кучеренком.

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