Как пишет Politeka.net, несмотря на то, что певица довольно активно ведет свою соцсеть, снимками с сыном она не часто делится с поклонниками.
Однако сейчас Санта сделала исключение, и показала в Instagram, как проводит свои будни с детьми.
Так, вместе с Даниэлем звездная мама отправилась на прогулку. Компанию им составила дочь артистки София, которой совсем недавно исполнилось три года.
Семейство позировало на фоне витрины магазина, украшенной цветами.
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На кадрах видно, что Дэнни заметно подрос. Более того, мальчик растет очень симпатичным и всё больше похож отца.
Отметим, что в 2008 году Санта Димопулос впервые стала мамой – экс-солистка "ВИА Гры" родила сына Даниэля от шоумена Андрея Джеджулы. Сейчас мальчик учится в престижной школе на юге Франции.
Дочь София появилась на свет в 2019 году в браке с бизнесменом Игорем Кучеренко.
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