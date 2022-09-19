Победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос показала, как теперь выглядит ее 14-летний сын.

Как пишет Politeka.net, несмотря на то, что певица довольно активно ведет свою соцсеть, снимками с сыном она не часто делится с поклонниками.

Однако сейчас Санта сделала исключение, и показала в Instagram, как проводит свои будни с детьми.

Так, вместе с Даниэлем звездная мама отправилась на прогулку. Компанию им составила дочь артистки София, которой совсем недавно исполнилось три года.

Семейство позировало на фоне витрины магазина, украшенной цветами.

На кадрах видно, что Дэнни заметно подрос. Более того, мальчик растет очень симпатичным и всё больше похож отца.

Отметим, что в 2008 году Санта Димопулос впервые стала мамой – экс-солистка "ВИА Гры" родила сына Даниэля от шоумена Андрея Джеджулы. Сейчас мальчик учится в престижной школе на юге Франции.

Дочь София появилась на свет в 2019 году в браке с бизнесменом Игорем Кучеренко.

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