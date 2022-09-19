Актриса та колишня учасниця проекту "Холостячка" Ксенія Мішина зазначила, що вірить у те, що після закінчення війни в Україні зніматимуть якісне кіно, оскільки більше не буде орієнтації на російський ринок.
Крім того, в інтерв'ю "GLOSTER FM" вона зізналася, що дуже чекає на новий сезон "Холостяка", а також додала, що її запрошували в аналог російського шоу.
Актриса Ксенія Мішина зізналася, що їй цікаво подивитися, як Алекс Топольський будуватиме стосунки з дівчатами на проекті, а також це чудова можливість відволіктися. Ніхто не каже, що війна скінчилася, просто іноді необхідно відволікатися від того, що відбувається.
"Мені хочеться сказати - перемикайтеся, якщо не подобається. Тому що багато людей, які хочуть трохи відволіктися від того, що відбувається. Це нормально", - сказала Ксенія Мішина .
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Ексглава МЗС Румунії захотів розділити Україну між 4 країнами й отримав відповідь: "Вона має поступитися..."
Після помсти Кисельову в Криму росіян попередили про погіршення ситуації: "Від Калінінграда до Курил"
Зірка "Євробачення" Руслана поїхала до США та розповіла, чим там займається: "Разом з..."
Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" вразила новою заявою про українську мову: "Як мінімум дивно..."
Також актриса зізналася, що її запрошували на шоу "Холостяк" у росії, коли головним героєм був репер Тіматі.
"Ми тоді знімали Холостячку і мені прийшов лист із росії, тоді набирали дівчат для Тіматі. Я написала: "Ви чого? Я тільки головні ролі граю", - зі сміхом згадала Ксенія Мішина .
Нагадаємо, Мішина розповіла про свої правила нормального життя.
Як Politeka повідомляла, Мішина похвалилася у ванній, як швидко перетворитися на красуню.
Також Politeka писала, що Мішина зізналася, як із подружкою дзвонить Залужному та Кіму вечорами.