Українська актриса та перша героїня "Холостячки" Ксенія Мішина вирішила докладніше розповісти про свої захоплення та медитацію у тому числі. Артистка зізналася, що це допомагає позбутися їй всього того, що заважає хорошому життю.

«Це сталося зі мною три роки тому… Абсолютно втомлена і забита у темний кут я направила запит у всесвіт – знайти рішення та пояснення мого психоемоційного стану. І тоді у моєму житті чудовим способом з'явилися медитації. Прийшовши до регулярної практики, я отримала потужний імпульс до розвитку та масштабування особистості. Приділила багато годин вивченню цього шляху на власному досвіді і не перестану транслювати успіхи та дію, яку медитація привнесла в моє життя» - поділилася одкровенням Ксенія.

Вона зауважила, що в сучасному світі саме поняття «медитація» оточене багатьма кліше, які починають лякати та перешкоджати практиці. Але для неї зараз медитація – це великий крок назустріч собі та прийняттю всього, що відбувається довкола.

Ксенія переконана, що саме зараз, яка у цей час травмує невизначеність, сповнена стресом і болем, під час переоцінки цінностей та стрімкої зміни всього світу, найлегше відмовитися від старих звичок і розпочати нове життя.

«І розпочати цей шлях досить просто. У будь-якому віці, у будь-якій точці світу, будь-якої хвилини ви можете прийняти рішення і змінити все своє життя! Все залежить тільки від вас і більше нема від кого» - написала Ксенія.

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