Українська актриса, переможниця "Танців зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила розкрити свої секрети укладання.

Українська актриса та перша героїня "Холостячки" Ксенія Мішина активно веде соціальні мережі та розповідає про своє життя, вражає розповідями про роботу та почала більш відкрито спілкуватися з фанатами. На цей раз артистка розкрила, як робить укладання будинку.

Відомо, що зірка давно захоплена різними методами догляду за волоссям і намагається максимально зберегти довжину. Щоб не пошкодити локони на роботі, зірка теж має свої звички і навіть метод сушіння феном.

На цей раз Мишина хизнулася способами завивки волосся і показала, що творить у ванній перед зйомками.

«Моя улюблена зачіска проста і дуже крута. Це дуже класний варіант, коли захочеш розпущене волосся, але мити немає часу. Сьогодні знову інтерв'ю. Невеликий мейк і вперед! – пише Ксенія.

Зараз зірка встигає зайнятися своїми популярними проектами, змінює образи та почала розвивати свій магазин косметики.

«Хто ще не дивився перший випуск подкасту Gloster FM, МИ І ВАС НАБЕРЕМО!!! 😂👌. Дзвонимо Залужному та Кіму дізнатися, коли закінчиться війна» - кажуть в описі під кадрами Ксенія з подругою.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розговорилася перед українцями та вразила Злату Огневич.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина приголомшила виглядом, показавши, чи має ботокс.