Українська актриса та перша героїня "Холостячки" Ксенія Мішина активно веде соціальні мережі в Інстаграм і часто розповідає про себе. Зараз зірка встигає зайнятися своїми популярними проектами, змінює образи та почала розвивати свій магазин косметики.

«Хто ще не дивився перший випуск подкасту Gloster FM, МИ І ВАС НАБЕРЕМО!!! 😂👌. Дзвонимо Залужному та Кіму дізнатися, коли закінчиться війна» - кажуть в описі під кадрами Ксенія з подругою.

У мережі відповіли позитивно, зауваживши, що такий образ Ксенії їм до вподоби – менше постановок, більша відкритість та спілкування з близькими:

«Ви обидві прекрасні @misha.k.ua ❤; Ще 2-3 тижні 🤣; Ви не сестри 😅👏🏻???; Я шокований, ви як сестри 🙈; Я дізналася про вас від Аніти, але коли вперше побачила, то подумала: "О, ця Діана схожа на актрису"; Це до Арестовича потрібно)) 😂; ахахахаах😂 не розумію, чому таким гарним кралям не відповідають!».

Також Мішина вирішила детальніше розповісти, як починається її правильний ранок. Зірка не лише багато часу приділяє догляду за собою, але й давно захоплена тренуваннями, медитацією та йогою.

"Ранок почався з пранайами. Це дихальна практика. Балансує всі системи та емоційний стан. Дуже крута штука. Бажано робити щодня. Через деякий час – ви будете космос".

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розговорилася перед українцями та вразила Злату Огневич.

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