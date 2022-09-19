Актриса и бывшая участница проекта "Холостячка" Ксения Мишина отметила, что верит в то, что после окончания войны, в Украине будут снимать качественное кино, поскольку больше не будет ориентации на российский рынок.
Кроме того, в интервью "GLOSTER FM" она призналась, что очень ждет новый сезон "Холостяка", а также призналась, что ее приглашали в аналог российского шоу.
Актриса Ксения Мишина призналась, что ей интересно посмотреть, как Алекс Топольский будет строить отношения с девушками на проекте, а также это отличная возможность отвлечься. Никто не говорит, что война кончилась, просто иногда необходимо отвлекаться от того, что происходит.
"Мне хочется сказать – переключайтесь, если не нравится. Потому что много людей, которые хотят немного отвлечься от происходящего. Это нормально", – сказала Ксения Мишина.
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Также актриса призналась, что ее приглашали на шоу "Холостяк" в россии, когда главным героем был рэпер Тимати.
"Мы тогда снимали Холостячку и мне пришло письмо из россии, тогда набирали девушек для Тимати. Я написала: "Вы чего? Я только главные роли играю", - со смехом вспомнила Ксения Мишина.
Напомним, Мишина рассказала о своих правилах нормальной жизни.
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