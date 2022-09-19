Як пише Politeka.net, 21-річній Соні Євдокименко, онуці та тезці легендарної Софії Ротару, після переїзду до США вдалося досягти непоганих результатів у сфері модельного бізнесу. Дівчина не раз брала участь у модних показах, активно знімається для обкладинок та реклами і навіть стала обличчям бренду Poustovit.

Зараз у себе в Інстаграм вона показала атмосферне відео, де продемонструвала чудовий смак та гарні краєвиди.

Так, на одному з кадрів можна побачити дівчину в довгій легкій сукні, яка дуже вдало підкреслила точену фігурку моделі. Волосся Соні було розпущене і майоріло на вітрі, а на обличчі був легкий макіяж, який підкреслив її ангельську зовнішність.

Мама Соні Світлана Євдокименко оцінила її нову зйомку своїм лайком.

Зазначимо, що 7 березня близькі Соні — отець Руслан Євдокименко та брат Анатолій намагалися незаконно втекти з України у розпал війни. Чоловіки хотіли перейти молдавський кордон, де їх затримали.

Згодом стало відомо, що родичі Ротару заплатили за втечу з України до Молдови у розпал війни — по дві тисячі доларів.

Нагадаємо, Соня Євдокименко в елегантному вбранні показала, як сумує за Європою у США.

Як повідомляла Politeka, онука Софії Ротару показала, як насолоджується життям із нареченим-мільйонером у Лос-Анджелесі.

Також Politeka повідомляла, що онука Ротару показала розкішну сукню, з якою об'їздила весь світ.