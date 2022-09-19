Как пишет Politeka.net, 21-летнней Сони Евдокименко, внучке и тезке легендарной Софии Ротару, после переезда в США удалось достичь неплохих результатов в сфере модельного бизнеса. Девушка не раз участвовала в модных показах, активно снимается для обложек и рекламы и даже стала лицом бренда Poustovit.

Сейчас у себя в Инстаграм она показала атмосферное видео, где продемонстрировала отменный вкус и красивые пейзажи.

Так, на одном из кадров можно увидеть девушку в длинном легком платье, которое очень удачно подчеркнуло точенную фигурку модели. Волосы Сони были распущены и развевались на ветру, а на лице был легкий макияж, который подчеркнул ее ангельскую внешность.

Мама Сони Светлана Евдокименко оценила ее новую съемку своим лайком и красным сердечком.

Отметим, что 7 марта близкие Сони — отец Руслан Евдокименко и брат Анатолий пытались незаконно бежать из Украины в разгар войны. Мужчины хотели перейти молдавскую границу, где их и задержали.

Впоследствии стало известно, сколько родственники Ротару заплатили за побег из Украины в Молдову в разгар войны — по две тысячи долларов.

Напомним, Соня Евдокименко в элегантном наряде показала, как скучает по Европе в США.

Как сообщала Politeka, внучка Софии Ротару показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером в Лос-Анджелесе.

Также Politeka сообщала, что внучка Ротару показала роскошное платье, с которым объездила весь мир.