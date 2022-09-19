Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення-2016 Джамала поскаржилася, як їй тяжко без близьких за кордоном.

Як пише Politeka.net, тривалий час Джамала перебуває у Польщі, де бере участь у шоу "Танці зі зірками". На паркеті артистка виступає із Яцеком Екше.

Зараз Джамала вся у сльозах записала відео та розповіла, що їй дуже складно бути однією без близьких у чужій країні.

«Я просто дуже втомилася і знову одна. Не хочу…», - каже співана заревана і відвертається.

Потім вона повідомила, що після прогону чергового випуску просто зазнала занепаду сил.

«Чому ділюся цим? Хочу нагадати, чому я зараз у Польщі. Я тут тому, що Polsatfoundation запустив благодійний збір на користь українських дітей», - пояснила вона.

Джамала додала, що зараз вона може поплакатися та поскаржитися своїй команді, чоловікові та друзям, щоб вони її підтримали. Також вокалістка попросила шанувальників підтримати її, щоб вона довше залишалася у проекті.

"Ваша підтримка необхідна дуже мені в цій боротьбі. Важливо голосувати. Чому? Поки я танцюю, триває збір. Не танцюю, не вигрібаю? Мої проблеми! Тоді не триває збір", - звернулася вона.

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