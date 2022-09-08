Популярная украинская певица и звезда "Евровидения" Джамала, которая с начала войны начала активно выступать и раздавать интервью в поддержку Украины, продолжает свой путь в этом направлении. Недавно украинская артистка стала участницей польской адаптации проекта "Танцы со звездами," где она также напоминает об Украине.

В своем Instagram Джамала опубликовала яркие кадры из закулисья второго эфира, который состоялся в прошлые выходные, а в подписи к публикации рассказала, с какими трудностями столкнулась в польских "Танцах со звездами". На фотографиях, к слову, можно увидеть польского хореографа Яцека Ешке, который стал партнером украинской певицы на паркете танцевального шоу.

"За эти полгода многие делали то, что им несвойственно. Я здесь не исключение. Мои концерты сегодня не всегда о музыке, а танцы – не о танцах. Перед каждым пачка обязательных пунктов: сказать о фандрейзинге, призывать подписать петицию… и здесь, главное, еще и каждый раз быть разной, чтобы зритель, слушатель, читатель банально не потерял внимание. Не переключился, потому что "опять об Украине". Такая же история с танцами. За эти полгода я перезагрузила представление о своих задачах как артисте. Супермного нового, несвойственного. Но каждый раз хочется помогать стране в том же темпе. Участие в этом проекте для меня возможность сказать, напомнить и наконец собрать с Polsat Foundation. Спасибо всем, кто поддерживает", - поделилась Джамала.

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