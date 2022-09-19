Украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница Евровидения-2016 Джамала пожаловалась, как ей тяжело без близких за границей.

Как пишет Politeka.net, длительное время Джамала находится в Польше, где принимает участие в шоу "Танці з зірками". На паркете артистка выступает с Яцеком Екше.

Сейчас Джамала вся в слезах записала видео и рассказала, что ей очень сложно быть одной без близких в чужой стране.

«Я просто очень устала и опять одна. Не хочу…», - говорит зареванная певица и отворачивается.

Потом она сообщила, что после прогона очередного выпуска просто испытала упадок сил.

«Почему делюсь этим? Хочу напомнить, почему я сейчас в Польше. Я здесь потому, что Polsatfoundation запустил благотворительный сбор в пользу украинских детей", — объяснила она.

Джамала добавила, что сейчас она может поплакаться и пожаловаться своей команде, мужу и друзьям, чтобы они ее поддержали. Также вокалистка попросила поклонников поддержать ее, чтобы она дольше оставалась в проекте.

"Ваша поддержка необходима очень мне в этой борьбе. Важно голосовать. Почему? Пока я танцую, продолжается сбор. Не танцую, не выгребаю? Мои проблемы! Тогда не продолжается сбор", — обратилась она.

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