Популярная украинская певица Джамала, которая с начала войны начала активно гастролировать с благотворительными концертами в поддержку Украины, недавно стала участницей польского сезона "Танцев со звездами". В первом эфире украинская певица со своим партнером Яцеком Ешке получила максимальный бал, а вот во втором судьи были более требовательны и поставили меньший бал.

На совей странице в Instagram Джамала опубликовала видео со второго эфира танцевального шоу и рассказала, что они с Яцеком танцевали Ча-Ча-Ча. В подписи к публикации украинская артистка подчеркнула, что голосовать за участников шоу могут только поляки. А также поделилась, кому посвятила свой танец во втором эфире.

"Это выступление я посвящаю всем сильным женщинам в Польше, которые помогают украинкам как родные сестры. Украинкам, борющимся с оккупантом: как медики, военные и волонтеры. Моей сестре @evelinayucel. Истинная скала и моя опора. С Днем рождения, сестра. Вместе мы strong enough", - написала Джамала.

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