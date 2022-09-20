Відома виконавиця Тіна Кароль висловилася про свою творчість після виходу нового кліпу.

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка активно подорожує країнами з благодійними концертами, продовжує вражати українців. Артистка також їздить додому та влаштовує концерти для українців у улюблених містах.

«Ця пісня була першою у моїй кар'єрі. Я написала її натхненно, наївність у ній зашкалює. Складно помістити в голову, що ми змушені співати в метро і в той же момент, як сильна віра в цих очах, бо незламні! Навіки разом 💞🫂🇺🇦!» - пише Тіна під добіркою нових кадрів.

У мережі також відреагували:

«Клас 💔; А кінцівка яка 😍в саме серце!; 😍😍неймовірно!; Наша😍❤️; Це так добре! 💔; Це був крутий виступ!! 👏; неймовірно 🤍; До самого серця ❤️‍🩹; Це була моя найулюбленіша пісня.❤️; Неймовірно 🤍 завжди разом!».

Нагадаємо, Тіна Кароль представила невеликий уривок із кліпу на нову пісню "Вільні. Нескорені". На нових кадрах зірка гордо позувала у костюмах відомого українського бренду Lever Couture, Dolce&Gabanna.

«Довгоочікувана прем'єра, нарешті звучить моє дітище, це особливо!» – каже Тіна під кадрами.

За словами артистки, вона довго чекала на презентацію, і її пісня уособлює непереможний дух нашої нації.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.