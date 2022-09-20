Популярная украинская певица Тина Кароль, которая активно путешествует по странам с баготворительными концертами, продолжает впечатлять украинцев. Артистка также ездит домой и устраивает концерты для украинцев в любимых городах.

«Эта песня была первой в моей карьере. Я написала ее вдохновенно, наивность в ней зашкаливает. Сложно поместить в голову, что мы вынуждены петь в метро и в тот же момент, как сильна вера в этих глазах, потому что несокрушимы! Навеки вместе 💞🫂🇺🇦!» - пишет Тина под подборкой новых кадров.

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«Класс 💔; А концовка какая 😍в самое сердце!; 😍😍невероятно!; Наша😍❤️; Это так хорошо! 💔; Это было крутое выступление!!👏; невероятно 🤍; До самого сердца ❤️‍🩹; Это была моя самая любимая песня.❤️; Невероятно 🤍 всегда вместе!».

Напомним, Тина Кароль представила небольшой отрывок из клипа на новую песню "Вільні. Нескорені". На новых кадрах звезда гордо позировала в костюмах известного украинского бренда Lever Couture, Dolce&Gabanna.

«Долгожданная премьера, наконец-то звучит мое детище, это особенно!» - говорит Тина под кадрами.

По словам артистки, она долго ждала презентации, и ее песня олицетворяет непобедимый дух нашей нации.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.