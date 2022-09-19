Довгий час співачці Олександрі Зарицькій приписували роман із партнером у шоу "Танці зі зірками" Юрієм Мєшковим.

Як повідомляє Politeka.net, солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька продовжує подорожувати світом і давати благодійні концерти, щоб допомогти Україні. Декілька годин вона вперше за довгий час вирішила поділитися подробицями особистого життя. Артистка більше не приховує свого коханого та показала його на своїй сторінці у Тік-Ток.

Довгий час співачці приписували роман із партнером у шоу "Танці зі зірками" Юрієм Мєшковим. Однак її обранцем став інший хлопець – Павло Тараненко – він музикант, а також motion-дизайнер.

На своїй сторінці у Тік-току зірка опублікувала ролик, де показує, як її бачить коханий. Судячи з відео, бойфренд Олександри Зарицької асоціює її із соняшниками, авокадо та осінню.

"Якби я була... Версія від мого хлопця. Люблю тебе сильно", - написала Олександра Зарицька у підписі до відео.

Варто зазначити, що у середині вересня 2021 року Олександра Зарицька зізналася про нові відносини. Але вони тривали недовго – Саша взяла участь у "Танцях зі зірками" і не мала достатньо часу на свого бойфренда. Тож він залишив артистку. Але схоже тепер у особистому житті все складається чудово.

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька у всьому чорному пригорнула до себе важливий оберег.

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