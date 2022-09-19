Как сообщает Politeka.net, солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая продолжает путешествовать по миру и давать благотворительные концерты, чтобы помочь Украине. Несколько часов она впервые за долгое время решила поделиться подробностями личной жизни. Артистка больше не скрывает своего возлюбленного и показала его на своей странице в Тик-ток.

Долгое время певице приписывали роман с партнером в шоу "Танці з зірками" Юрием Мешковым. Однако ее избранником стал другой парень — Павел Тараненко — он музыкант, а также motion-дизайнер.

На своей странице в Тик-токе звезда опубликовала ролик, где показывает, как ее видит любимый. Судя по видео, бойфренд Александры Зарицкой ассоциирует ее с подсолнухами, авокадо и осенью.

"Если бы я была… Версия от моего парня. Люблю тебя сильно", - написала Александра Зарицкая в подписи к видео.

Стоит отметить, что в середине сентября 2021 года Александра Зарицкая призналась о новых отношениях. Но они продолжались недолго – Саша приняла участие в "Танцях з зірками" и не имела достаточно времени на своего бойфренда. Поэтому он покинул артистку. Но похоже теперь в личной жизни все складывается отлично.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.

Также Politeka писала, что KAZKA после скандального выступления на фестивале с россиянами показала новое видео.

Как Politeka сообщала, что KAZKA после жесткой критики украинцев засветилась на фестивале, где выступят русские.