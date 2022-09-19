Як пише Politeka.net, відома виконавиця SLAVIA від початку повномасштабної війни бореться за правду на музичному фронті. Артистка нікуди не виїжджала з України та зараз активно гастролює з благодійними концертами та збирає допомогу для оборони країни.

Зараз у себе в Інстаграм артистка показала кадри виступу в одному з міст.

SLAVIA вийшла на сцену у шкіряній міні-спідниці та чорному жакеті. Босоніжки на шпильці та довге розпущене волосся доповнювали сценічний образ артистки.

"Наші захисники роблять неможливе... Ми маємо робити все можливе, заради перемоги", - підписала вона відео.

Користувачі мережі відреагували на виступ SLAVIA, без ложки дьогтю не обійшлося. Тоді як одні захопилися виконанням колишньої дружини Дзідзьо, інші розкритикували її зовнішній вигляд, вважаючи, що артиска вийшла на сцену в образі вуличної дівки з 90-х.

"Не ображайтеся, Славочка. Голос дуже гарний, але одяг жахливий. Шкіряні спідниці з ланцями це 90-ті з минулого століття",

"А люди, які їй допомагають, не бачать, що це образ вуличної дівки з 90-х, шкода, добрий і добрий голос",

"Яка красуня, яке виконання".

"Супер молодчинка", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо SLAVIA збентежила виступом під фонограму, з'явилося відео

Також Politeka повідомляла, що колишня дружина Дзідзьо Slavia несподівано повернулася до Києва після життя у Карпатах.

А ще Politeka писала, що екс-дружина Дзідзьо позбавила українців сну, з'явившись у білому ультра-міні.